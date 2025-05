Komárno pre verejnosť sprístupnilo lokalitu na sútoku Dunaja a Váhu

Komárno 21. mája (TASR) - Obyvatelia Komárna i návštevníci mesta si môžu po dlhých rokoch vychutnať pohľad na sútok Dunaja a Váhu. Ako uviedla radnica, po niekoľkoročnom úsilí bola sprístupnená cesta na lokalitu Špic. Stalo sa tak po tom, ako sa mestu podarilo usporiadať majetkové vzťahy k pozemku.



„Napokon sa podarilo odstrániť aj ďalšie problémy, pre ktoré nebolo možné odstrániť plot, ktorý bránil prístupu na toto miesto,“ vysvetlil mestský úrad.



Obyvatelia Komárna i turisti sa k sútoku Dunaja a Váhu nemohli dostať celé desaťročia. Pred niekoľkými rokmi samospráva získala toto územie od Slovenského pozemkového fondu, no nebolo možné sprístupniť ho pre susedný colný priestor. „Verejné prístavy a vedenie ministerstva dopravy boli partnermi v tom, aby sa vedľa colného areálu postavilo nové oplotenie. Preto sa staré mohlo odstrániť a tento priestor otvoriť pre verejnosť,“ priblížila radnica.



Atraktívny turistický priestor bol s podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Podunajsko vybavený lavičkami, stolmi a ležadlami. „Chceli by sme pokračovať v sprístupňovaní tohto unikátneho miesta pre verejnosť. V súčasnosti prebieha proces usporiadania vlastníckych práv s ministerstvom dopravy k priľahlým pozemkom, čo by umožnilo odstránenie koľajníc a iných stavieb,“ uviedla radnica.



Tá už pripravuje plány na vytvorenie malého pontónového prístavu, kde by mohli kotviť malé plavidlá a turistické lode. Mesto chce získať financie aj na výstavbu vyhliadkovej veže a pripravuje tiež rozšírenie priľahlých cyklotrás, aby sa uľahčil prístup k lokalite.