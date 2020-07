Premávka po Vážskom moste je obnovená aj pre nákladné vozidlá

Vážsky most v Komárne bol v nedeľu 16. mája 2020 uzatvorený pre zaťažovaciu skúšku, ktorá je potrebná pre posúdenie nosnej konštrukcie mosta cez Váh. Šesťdesiatštyri rokov starý most museli na určitý čas podoprieť, aby po ňom mohli opäť jazdiť aj nákladné autá. Na skúške mosta sa zúčastnilo šesť 25-tonových vozidiel, ktoré postupne zaťažili most hmotnosťou 150 ton.