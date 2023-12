Prestavbou bývalého okresného úradu v Komárne vznikli štartovacie byty

Komárno 19. decembra (TASR) - Mesto Komárno odovzdalo nájomníkom kľúče od 16 nových štartovacích bytov. Vznikli prestavbou bývalej budovy okresného úradu na Námestí Štefánika. Zoznam žiadateľov o byty sa strojnásobil, konečný zoznam vylosovala komisia pre sociálne veci a bývanie na svojom verejnom zasadnutí, informovala radnica.



Rozloha dvoj- a trojizbových nájomných bytov bežného štandardu sa pohybuje od 50 do 75 štvorcových metrov. Teplú vodu zabezpečujú solárne kolektory a v suteréne sa nachádzajú aj skladové priestory pre obyvateľov. Parkovanie je zabezpečené za budovou, takže obyvatelia nebudú mať problém s parkovaním. Byty sú určené pre mladé rodiny.



Náklady na prestavbu vo výške 1,15 milióna eur sú hradené zo štátnej dotácie a z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, informoval magistrát počas spustenia prestavby objektu.



Mesto už začalo s prípravami na výstavbu ďalších štartovacích bytov, potvrdil magistrát. Na ich prípravu prebieha verejné obstarávanie a samospráva plánuje predložiť žiadosť o financovanie do konca mája. Projekt by zahŕňal výstavbu 88 novopostavených bytov v ôsmich blokoch na Tabakovej ulici.