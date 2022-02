Komárno pripravilo netradičný deň svätého Valentína

Komárno 12. februára (TASR) – Mesto Komárno pripravilo pre obyvateľov netradičný deň svätého Valentína. V pondelok 14. februára v čase od 14.00 do 18.00 h sa zaľúbené dvojice stretnú v centre mesta, kde na ne čakajú prekvapenia. Zaľúbenci si môžu urobiť snímku, ktorú môžu oživiť rôznymi veselými doplnkami. V prípade priaznivého počasia sa fotenie uskutoční na námestí pred Dôstojníckym pavilónom, v zlom počasí sa presunie do kaviarne.



„V súčasnom svete plnom zlosti, protikladov a napätia musíme venovať zvláštnu pozornosť pozitívnym emóciám hovoriacim o láske, spolupatričnosti a dôvere,“ zdôvodnila svoju aktivitu samospráva.



Zaľúbené páry dostanú od samosprávy aj rôzne darčeky, medzi nimi nápojové lístky do reštaurácií v centre mesta, lístky do kina, spoločnú vstupenku na klzisko či čokoládu v tvare srdca. Páry nad 60 rokov, ktoré sa zúčastnia na fotení, dostanú osobitný darček, vďaka ktorému môžu prežiť romantický večer.