Komárno pripravuje investície za viac ako dva milióny eur
Autor TASR
Komárno 22. apríla (TASR) - Mesto Komárno pripravuje nové investície za viac ako dva milióny eur. Podľa primátora Bélu Keszegha budú financované z mestských zdrojov.
Vedenie mesta vyhodnotilo hospodárenie v uplynulom roku ako úspešné. „Komárno ho ukončilo s rozpočtovým prebytkom vo výške 2.037.406,41 eura. K tomu sa pripočítalo viac ako 160.000 eur, ktoré zostali v rezervnom fonde, čím sa spoločne vytvorilo finančné krytie pre rozsiahly rozvojový balík,“ informoval mestský úrad.
Pripravené investície majú smerovať predovšetkým do školstva, športu, kultúry a do obnovy mestskej infraštruktúry vrátane budovy mestskej polície a nového útulku pre psov. „Keďže balík nie je financovaný z externých dotácií, ale z vlastných zdrojov, stavebné práce sa vo väčšine prípadov začnú už počas leta, pretože nevyžadujú zdĺhavé procesy verejného obstarávania dotačných schém,“ uviedla radnica.
Mestské zdroje podľa primátora v najbližších mesiacoch pôjdu napríklad na rekonštrukciu Základnej školy (ZŠ) na Ulici práce, na budovu Základnej umeleckej školy na Letnej ulici i na opravu budovy Špeciálnej základnej školy na Košickej ulici. „V prípade ZŠ Rozmarínová a Eötvösova vytvoríme spoločnú exteriérovú triedu. Naším cieľom je, aby sa slovenskí a maďarskí žiaci k sebe približovali prostredníctvom spoločných projektov,“ povedal primátor.
Ďalšie investície budú smerovať do nového rehabilitačného centra v Kajak-Kanoe klube, do modernizácie plavárne, do rozvoja ihriska v Novej Stráži i na dokončenie interiéru a sociálnych zariadení kultúrneho domu v Kave. Zdroje sú vyčlenené aj pre kultúrny bod Lyuk na plánované retro PC múzeum v Komárňanskej pevnosti. „Jednou z najvýznamnejších položiek balíka je kompletná rekonštrukcia budovy mestskej polície,“ pripomenul Keszegh.
Financie z investičného balíka budú smerovať aj do vybudovania nového útulku pre psov v mestskej časti Harčáš, na dofinancovanie zimnej údržby ciest, na opravu výtlkov po zime, na nové kontajnery na odpad, na rozvoj zázemia turistického klubu Kormorán či na opravu strechy Župného domu a fasády radnice.
