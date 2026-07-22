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Komárno pripravuje obnovu bytových domov na Gazdovskej a Špitálskej
Predpokladané náklady na rekonštrukciu bytového domu na Gazdovskej ulici predstavujú 624.061 eur a na Špitálskej ulici 638.761 eur.
Autor TASR
Komárno 22. júla (TASR) - Mesto Komárno chce obnoviť bytové domy na uliciach Gazdovská 8 a 10 a Špitálska 12 a 14. Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budov a zlepšenie ich technického stavu, informovala radnica.
Plánované práce zahŕňajú zateplenie obvodových stien, strechy a stropu suterénu, vybudovanie nových hlavných vstupov, výmenu balkónových zábradlí a deliacich paravánov, výmenu všetkých výplní otvorov, vybudovanie nového odkvapového chodníka a bezbariérové riešenie vstupov.
Osobitná pozornosť bude venovaná zlepšeniu prístupnosti pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. V bytovom dome na Špitálskej ulici bude pri vchode 12 vybudovaná nová rampa pre imobilných obyvateľov a pri vchode 14 bude nainštalované zdvíhacie zariadenie.
Predpokladané náklady na rekonštrukciu bytového domu na Gazdovskej ulici predstavujú 624.061 eur a na Špitálskej ulici 638.761 eur.
Plánované práce zahŕňajú zateplenie obvodových stien, strechy a stropu suterénu, vybudovanie nových hlavných vstupov, výmenu balkónových zábradlí a deliacich paravánov, výmenu všetkých výplní otvorov, vybudovanie nového odkvapového chodníka a bezbariérové riešenie vstupov.
Osobitná pozornosť bude venovaná zlepšeniu prístupnosti pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. V bytovom dome na Špitálskej ulici bude pri vchode 12 vybudovaná nová rampa pre imobilných obyvateľov a pri vchode 14 bude nainštalované zdvíhacie zariadenie.
Predpokladané náklady na rekonštrukciu bytového domu na Gazdovskej ulici predstavujú 624.061 eur a na Špitálskej ulici 638.761 eur.