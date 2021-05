Komárno 4. mája (TASR) – Mesto Komárno pripravuje rekonštrukciu Hradného trhu pod múrmi Novej pevnosti. Pre pandémiu je tržnica momentálne mimo prevádzky, radnica chce túto prestávku využiť na jej revitalizáciu.



Podľa slov primátora Bélu Keszegha bude atraktívnejšie nielen samotné trhovisko, ale aj jeho okolie. „Miesto, kde momentálne funguje len blšák, by sme chceli vhodným spôsobom zakomponovať do vzhľadu a štýlu centra mesta. Vyžaduje to aj blízkosť pevnosti či konferenčného centra Selyeho univerzity,“ uviedol primátor.



Na Hradnom trhu pribudnú nové stojany na bicykle, v okolí sa tiež zrekonštruujú chodníky a neskôr i povrch cesty. „Chceme vytvoriť kvalitné trhovisko, ktoré chceme v budúcnosti čo najviac rozšíriť. Veríme, že epidemické obmedzenia budú čoskoro zrušené a toto trhovisko sa stane miestom stretnutí, skutočným živým miestom, kde sa budú radi stretávať obyvatelia mesta,“ skonštatoval Keszegh. Ako pripomenul, prvá fáza rekonštrukcie Hradného trhu má byť ukončená v priebehu mája.