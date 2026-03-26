Komárno pripravuje rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska
Autor TASR
Komárno 26. marca (TASR) - Mesto Komárno zrekonštruuje mestské kultúrne stredisko (MsKS). Komplexná a rozsiahla rekonštrukcia inštitúcie by sa mala začať ešte v tomto roku. Investícia vo výške približne 2,7 milióna eur bude financovaná zo zdrojov udržateľného mestského rozvoja, informoval primátor Béla Keszegh.
Rekonštrukciou sa kompletne zmenia funkcie a vzhľad budovy MsKS. Exteriér dostane po obnove nové nočné osvetlenie a v rámci debarierizácie bude v objekte vybudovaný výťah. Na fasáde pribudne nový vizuálny prvok - motív piesne od Béniho Egressyho s postavami znázorňujúcimi hudobníkov, hercov a tanečníkov.
Počas prestavby vnútorných priestorov bude kompletne zmodernizovaný dolný foyer a vyrieši sa aj desaťročia trvajúci problém s nedostatkom dámskych toaliet, skonštatoval riaditeľ MsKS Róbert Lakatos. Vo veľkej sále budú vymenené sedadlá, hľadisko dostane novú podlahu, moderný drevený bočný obklad a nový strop.
