Piatok 24. apríl 2026
Komárno pripravuje rekonštrukciu škôlky na Lodnej ulici

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Autor TASR
Komárno 24. apríla (TASR) - Mesto Komárno pripravuje rekonštrukciu Materskej školy (MŠ) na Lodnej ulici. Radnica už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnila výzvu na predkladanie ponúk. Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 1.051.259,17 eura.

Dôvodom na rekonštrukciu je podľa mesta zlý stavebnotechnický stav objektov škôlky, statické poruchy, zatekajúca strecha, zdegradované výplne otvorov, staré rozvody a ďalšie nedostatky. „Zámerom je komplexná rekonštrukcia budov a súčasne zvýšenie kapacity MŠ. Stavebno-technická rekonštrukcia má riešiť nevyhnutné stavebné úpravy, keďže stav budovy je miestami veľmi zlý až nebezpečný,“ konštatoval pred časom mestský úrad v zadaní pre vypracovanie projektovej dokumentácie.

Rekonštrukcia budov MŠ má riešiť všetky stavebno-technické nedostatky tak, aby budova spĺňala aktuálne normy a predpisy. V rámci stavebných prác majú byť vymenené elektroinštalačné rozvody a svietidlá, zdravotechnické rozvody a rozvody ústredného vykurovania s radiátormi, vzduchotechnika, navrhovaná je aj fotovoltika. Modernizácia bude zahŕňať aj vnútorné povrchové úpravy stien, podláh, dverí či obnovu hygienických priestorov.
