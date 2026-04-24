Komárno pripravuje rekonštrukciu škôlky na Lodnej ulici
Dôvodom na rekonštrukciu je podľa mesta zlý stavebnotechnický stav objektov škôlky, statické poruchy, zatekajúca strecha, zdegradované výplne otvorov, staré rozvody a ďalšie nedostatky.
Autor TASR
Komárno 24. apríla (TASR) - Mesto Komárno pripravuje rekonštrukciu Materskej školy (MŠ) na Lodnej ulici. Radnica už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnila výzvu na predkladanie ponúk. Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 1.051.259,17 eura.
Dôvodom na rekonštrukciu je podľa mesta zlý stavebnotechnický stav objektov škôlky, statické poruchy, zatekajúca strecha, zdegradované výplne otvorov, staré rozvody a ďalšie nedostatky. „Zámerom je komplexná rekonštrukcia budov a súčasne zvýšenie kapacity MŠ. Stavebno-technická rekonštrukcia má riešiť nevyhnutné stavebné úpravy, keďže stav budovy je miestami veľmi zlý až nebezpečný,“ konštatoval pred časom mestský úrad v zadaní pre vypracovanie projektovej dokumentácie.
Rekonštrukcia budov MŠ má riešiť všetky stavebno-technické nedostatky tak, aby budova spĺňala aktuálne normy a predpisy. V rámci stavebných prác majú byť vymenené elektroinštalačné rozvody a svietidlá, zdravotechnické rozvody a rozvody ústredného vykurovania s radiátormi, vzduchotechnika, navrhovaná je aj fotovoltika. Modernizácia bude zahŕňať aj vnútorné povrchové úpravy stien, podláh, dverí či obnovu hygienických priestorov.
Dôvodom na rekonštrukciu je podľa mesta zlý stavebnotechnický stav objektov škôlky, statické poruchy, zatekajúca strecha, zdegradované výplne otvorov, staré rozvody a ďalšie nedostatky. „Zámerom je komplexná rekonštrukcia budov a súčasne zvýšenie kapacity MŠ. Stavebno-technická rekonštrukcia má riešiť nevyhnutné stavebné úpravy, keďže stav budovy je miestami veľmi zlý až nebezpečný,“ konštatoval pred časom mestský úrad v zadaní pre vypracovanie projektovej dokumentácie.
Rekonštrukcia budov MŠ má riešiť všetky stavebno-technické nedostatky tak, aby budova spĺňala aktuálne normy a predpisy. V rámci stavebných prác majú byť vymenené elektroinštalačné rozvody a svietidlá, zdravotechnické rozvody a rozvody ústredného vykurovania s radiátormi, vzduchotechnika, navrhovaná je aj fotovoltika. Modernizácia bude zahŕňať aj vnútorné povrchové úpravy stien, podláh, dverí či obnovu hygienických priestorov.