Komárno pripravuje rozsiahlu obnovu vnútrobloku na sídlisku IV
Projekt pozostáva z dvoch navzájom prepojených, samostatne financovaných častí.
Autor TASR
Komárno 31. októbra (TASR) - Mesto Komárno pripravuje rozsiahlu obnovu vnútroblokových priestorov na sídlisku IV. Celková investícia dosiahne 931.838 eur, z toho viac ako 898.000 eur predstavuje nenávratný finančný príspevok z Európskej únie, informovala radnica.
Projekt pozostáva z dvoch navzájom prepojených, samostatne financovaných častí. Prvá časť je zameraná na revitalizáciu zelene, druhá na vodozádržné opatrenia a adaptáciu na zmenu klímy. Na revitalizáciu zelene je určená suma 419.152 eur, z toho príspevok Európskej únie tvorí 385.620 eur. Realizácia vodozádržných opatrení si vyžiada 512.686 eur a je v plnom rozsahu financovaná z prostriedkov Európskej únie. Oba projekty sú spolufinancované v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027.
V rámci prvej časti projektu bude v priestore ohraničenom ulicami Rákócziho, Jazerná, Hlboká a Vnútorná okružná obnovený trávnik, vysadí sa 31 stromov a vytvorí sa sedem kvetinových záhonov vrátane medonosných rastlín. Živé ploty a líniové výsadby kríkov prispejú k znižovaniu prašnosti a hlukovej záťaže a prirodzene oddelia zelené plochy od chodníkov a parkovísk. Obnovených bude 30 existujúcich parkovacích miest a vznikne 33 nových.
Projekt zahŕňa aj vytvorenie outdoorového fitness parku so šiestimi posilňovacími zariadeniami, dve detské ihriská s rôznymi hernými prvkami a drevený altánok.
V rámci druhej časti projektu sa nepriepustné spevnené povrchy nahradia zelenými a priepustnými materiálmi, aby dažďová voda mohla prirodzene vsakovať do pôdy. Tento krok pomôže zlepšiť mikroklímu, predchádzať hromadeniu zrážkovej vody a zníži riziko bleskových povodní.
Projekt počíta aj s obnovou a rozšírením chodníka, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Priestory budú doplnené o deväť lavičiek a odpadkové koše. Celková plocha, z ktorej bude dažďová voda zachytávaná, predstavuje 2783 štvorcových metrov.
