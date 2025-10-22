< sekcia Regióny
Komárno pripravuje výstavbu piatej etapy cyklotrasy
Autor TASR
Komárno 22. októbra (TASR) - Mesto Komárno pripravuje výstavbu piatej etapy cyklotrasy. Vybudovanie spoločných cyklochodníkov pre peších a cyklistov na Eötvösovej ulici, pokračovanie už zrealizovaného cyklochodníka na Mederečskej ulici a Bratislavskej ceste a vyznačenie dopravných výnimiek pre cyklistov vo vybraných častiach mesta chce financovať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a zabezpečenie finančných zdrojov na spolufinancovanie schválili poslanci na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Celkový rozpočet projektu je 1.227.118 eur. Podmienky výzvy stanovujú finančné limity, ktoré boli v prípade tohto projektu prekročené. Na základe toho boli v rámci odborného hodnotenia identifikované neoprávnené výdavky v celkovej výške 409.322 eur. Tieto je potrebné uhradiť z rozpočtu mesta. Financovanie neoprávnených výdavkov projektu bude zahrnuté do kapitálových výdavkov medzi prioritné investície v roku 2026, rozhodli poslanci.
