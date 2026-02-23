< sekcia Regióny
Komárno pripravuje výstavbu troch nových športovísk
Pribudnúť by mali moderný skatepark, streetballové ihrisko a pumptracková dráha.
Autor TASR
Komárno 23. februára (TASR) - Mesto Komárno plánuje v najbližších mesiacoch vybudovať tri nové voľnočasové športoviská na nábreží Váhu. Pribudnúť by mali moderný skatepark, streetballové ihrisko a pumptracková dráha. Časť nákladov na ich výstavbu pokryje dotácia z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, informovala radnica.
Celková hodnota investície je 844.580 eur. Dotácia z ministerstva predstavuje 388.453 eur, zvyšné náklady uhradí mesto.
Výstavba by sa mala začať v marci tohto roka a ukončená by mala byť do konca septembra. Nové plochy budú slúžiť najmä mládeži a obyvateľom, ktorí nie sú registrovaní v športových kluboch, no majú záujem o pohybové aktivity, skonštatoval zástupca primátora Ondrej Gajdáč.
Skatepark a streetballové ihrisko budú situované pri čárde smerom na Vážsky most. Pumptracková dráha vznikne na druhej strane územia pri cyklotrase. Pumptrackové ihrisko bude jediným v regióne, najbližšie sa aktuálne nachádza v maďarskej Tate.
