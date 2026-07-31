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Rekonštrukcia Gazdovskej ulice v Komárne spôsobí dopravné obmedzenia

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Práce budú realizované v troch etapách z dôvodu minimalizácie obmedzení.

Autor TASR
Komárno 31. júla (TASR) - Mesto Komárno upozorňuje obyvateľov na dopravné obmedzenia súvisiace s obnovou miestnych komunikácií. Kompletná rekonštrukcia Gazdovskej ulice sa začne v sobotu 1. augusta a potrvá do 29. augusta. Zmena sa dotkne aj linky mestskej hromadnej dopravy, upozornila radnica.

Práce budú realizované v troch etapách z dôvodu minimalizácie obmedzení. Každá z etáp bude kompletne dokončená predtým, ako stroje prejdú na ďalšiu časť ulice.

Počas stavebných prác bude Gazdovská ulica pre tranzitnú dopravu úplne neprejazdná. Pre obyvateľov ulice bude vjazd a výjazd povolený. Prístup do medziblokových priestorov zostane pre miestne autá zachovaný počas celého mesiaca, potvrdil magistrát.

Pre prejazd linky číslo 8 autobusu mestskej hromadnej dopravy budú platiť dočasné obmedzenia v termíne od 17. do 29. augusta.
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