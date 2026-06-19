< sekcia Regióny
Komárno rekonštruuje bytový dom na Gazdovskej ulici
Mesto má vo svojom výlučnom vlastníctve 12 bytových domov s celkovým počtom 450 bytov a zároveň vlastní 16 bytov v bytových domoch, kde vystupuje ako menšinový vlastník.
Autor TASR
Komárno 19. júna (TASR) - Mesto Komárno rekonštruuje bytový dom na Gazdovskej ulici. Stavebné práce sa začali v máji tohto roka, trvať by mali šesť mesiacov od odovzdania staveniska. Projekt je zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, informovala radnica.
Rekonštrukcia bytového domu zahŕňa zateplenie obvodových stien vrátane balkónov, zateplenie stropu suterénu a strechy, vybudovanie nových hlavných vstupov, výmenu balkónových zábradlí a deliacich paravánov, ako aj výmenu výplní otvorov v obvodových stenách objektu.
Celkové obstarávacie náklady predstavujú 378.071,40 eura. Z tejto sumy je 48.636,70 eura určených na odstránenie systémovej poruchy balkónov a súvisiace práce a 329.434,70 eura na zateplenie bytového domu. Projekt má byť financovaný úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 309.470 eur a vlastnými zdrojmi mesta vo výške 68.601,40 eura.
Mesto má vo svojom výlučnom vlastníctve 12 bytových domov s celkovým počtom 450 bytov a zároveň vlastní 16 bytov v bytových domoch, kde vystupuje ako menšinový vlastník.
Rekonštrukcia bytového domu zahŕňa zateplenie obvodových stien vrátane balkónov, zateplenie stropu suterénu a strechy, vybudovanie nových hlavných vstupov, výmenu balkónových zábradlí a deliacich paravánov, ako aj výmenu výplní otvorov v obvodových stenách objektu.
Celkové obstarávacie náklady predstavujú 378.071,40 eura. Z tejto sumy je 48.636,70 eura určených na odstránenie systémovej poruchy balkónov a súvisiace práce a 329.434,70 eura na zateplenie bytového domu. Projekt má byť financovaný úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 309.470 eur a vlastnými zdrojmi mesta vo výške 68.601,40 eura.
Mesto má vo svojom výlučnom vlastníctve 12 bytových domov s celkovým počtom 450 bytov a zároveň vlastní 16 bytov v bytových domoch, kde vystupuje ako menšinový vlastník.