Komárno rekonštruuje strechu nad vnútorným termálnym bazénom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Autor TASR
Komárno 14. decembra (TASR) - Mesto Komárno kompletne zrekonštruuje strechu nad vnútorným termálnym bazénom na termálnom kúpalisku. Jej kompletnú výmenu si vyžiadal zlý technický stav pôvodnej strechy. Práce sa začali koncom novembra, ukončené by mali byť do 20. decembra. V tomto období sú termálne bazény z technických príčin mimo prevádzky, informovala radnica.

Rekonštrukčné práce zahŕňali odstránenie starej plechovej konštrukcie, demontáž pôvodnej zhrdzavenej oceľovej nosnej konštrukcie a odstránenie sklolaminátového prekrytia aj starej vzduchotechniky. Nasleduje montáž novej, zosilnenej strešnej konštrukcie, pričom celú strechu prekryje moderný a odolný sendvičový panel. Cieľom prevádzkovateľa kúpaliska je zabezpečiť bezpečnejší, modernejší a komfortnejší zážitok pre návštevníkov.
