RÚVZ zaznamenal 16 nových prípadov vírusovej hepatitídy typu A

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc

Autor TASR
Komárno 31. marca (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne zaznamenal v 13. kalendárnom týždni 16 nových prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Kumulatívne bolo k 30. marcu hlásených 235 ochorení v rámci 16 epidémií. V súčasnosti je v územnej pôsobnosti RÚVZ evidovaných päť aktívnych epidemických ohnísk VHA. Informovala o tom Denisa Masárová z RÚVZ Komárno.

Dve aktívne epidemické ohniská sa nachádzajú v Kolárove. Hlásených je tam osem ochorení v dvoch novozistených epidemických ohniskách. Jedno z nich s počtom päť prípadov v rámci jednej rodiny žijúcej v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu je v Osade Dankó Pistu. Počet exponovaných osôb je 24. Druhé ohnisko nákazy VHA s tromi prípadmi v rámci jednej rodiny sa tiež nachádza v Osade Dankó Pistu. Počet exponovaných osôb je deväť.

V meste Nesvady sú evidované tri aktívne epidemické ohniská. V 13. kalendárnom týždni v nich bolo zistených osem nových ochorení. Kumulatívne bolo v meste k 30. marcu hlásených 65 ochorení v rámci deviatich epidémií.

Neaktívne ohniská nákazy VHA sú evidované v obci Bajč, v mestách Nesvady, Hurbanovo a Komárno.

K prijatým opatreniam v Kolárove patrí okrem ohniskovej dezinfekcie aj mimoriadne očkovanie obyvateľov žijúcich v Osade Dankó Pistu, vydanie vyhlášky, ktorou sa nariaďuje mimoriadne očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A obyvateľom Osady Dankó Pistu. Lekársky dohľad aj imunizácia sú nariadené rozhodnutím pre všetky kontakty chorých osôb, čo predstavuje 2810 ľudí.

V Nesvadoch patrí medzi prijaté opatrenia okrem iného aj dezinfekcia artézskej studne, ktorú využívajú obyvatelia ako zdroj pitnej vody. RÚVZ neodporúča organizovanie hromadných podujatí do času zlepšenia epidemiologickej situácie.
.

