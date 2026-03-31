RÚVZ zaznamenal 16 nových prípadov vírusovej hepatitídy typu A
Autor TASR
Komárno 31. marca (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne zaznamenal v 13. kalendárnom týždni 16 nových prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Kumulatívne bolo k 30. marcu hlásených 235 ochorení v rámci 16 epidémií. V súčasnosti je v územnej pôsobnosti RÚVZ evidovaných päť aktívnych epidemických ohnísk VHA. Informovala o tom Denisa Masárová z RÚVZ Komárno.
Dve aktívne epidemické ohniská sa nachádzajú v Kolárove. Hlásených je tam osem ochorení v dvoch novozistených epidemických ohniskách. Jedno z nich s počtom päť prípadov v rámci jednej rodiny žijúcej v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu je v Osade Dankó Pistu. Počet exponovaných osôb je 24. Druhé ohnisko nákazy VHA s tromi prípadmi v rámci jednej rodiny sa tiež nachádza v Osade Dankó Pistu. Počet exponovaných osôb je deväť.
V meste Nesvady sú evidované tri aktívne epidemické ohniská. V 13. kalendárnom týždni v nich bolo zistených osem nových ochorení. Kumulatívne bolo v meste k 30. marcu hlásených 65 ochorení v rámci deviatich epidémií.
Neaktívne ohniská nákazy VHA sú evidované v obci Bajč, v mestách Nesvady, Hurbanovo a Komárno.
K prijatým opatreniam v Kolárove patrí okrem ohniskovej dezinfekcie aj mimoriadne očkovanie obyvateľov žijúcich v Osade Dankó Pistu, vydanie vyhlášky, ktorou sa nariaďuje mimoriadne očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A obyvateľom Osady Dankó Pistu. Lekársky dohľad aj imunizácia sú nariadené rozhodnutím pre všetky kontakty chorých osôb, čo predstavuje 2810 ľudí.
V Nesvadoch patrí medzi prijaté opatrenia okrem iného aj dezinfekcia artézskej studne, ktorú využívajú obyvatelia ako zdroj pitnej vody. RÚVZ neodporúča organizovanie hromadných podujatí do času zlepšenia epidemiologickej situácie.
