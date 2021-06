Komárno sa budú po celý týždeň konať podujatia venované deťom

Komárno 1. júna (TASR) – Detský festival, rôzne hry i 1000 kopčekov zmrzliny ponúkne prvý júnový týždeň deťom v Komárne. Podujatia spojené s oslavami Medzinárodného dňa detí začínajú v utorok a potrvajú až do konca týždňa.



Ako informovala radnica, 1000 kopčekov zmrzliny čaká na deti 1. júna vo viacerých cukrárňach a zmrzlinárňach v centre mesta. V ten istý deň im bude herečka Viki Rák čítať na Klapkovom námestí príbehy Zsófie Kovác z Komárna. Deti si na námestí budú môcť zahrať aj rôzne hry, prípadne sa môžu zapojiť do kvízu a vyhrať darček. „Priestor v detskom Anglia parku sa zmení na trpasličie impérium. Každý trpaslík bude skrývať jednu úlohu, ktorou bude zabávať deti od 1. až do 5. júna,“ pripomenul magistrát.



V nedeľu 6. júna bude občianske združenie Villa Camarum organizovať detský festival Lite na Mŕtvom ramene Váhu. Program v maďarčine aj slovenčine ponúkne koncerty, bábkové vystúpenia a čítanie príbehov. „Rodinné aktivity budú prebiehať aj v Novej Stráži a v Kave. V miestnom športovom klube v Novej Stráži je pripravených množstvo rôznych aktivít i pochúťok. V Kave bude slávnostné otvorenie nového komunitného priestoru, kde na deti čakajú hračky a darčeky,“ informovala radnica.