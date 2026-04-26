Nedela 26. apríl 2026
Komárno slávnostne udelilo ocenenia významným osobnostiam

Autor TASR
Komárno 26. apríla (TASR) - Na slávnostnom spoločnom zasadnutí mestských zastupiteľstiev Komárna a maďarského Komáromu boli v nedeľu popoludní udelené ocenenia viacerým osobnostiam regiónu. Ako informovala radnica, podujatie sa konalo v Dôstojníckom pavilóne.

Komárno každoročne udeľuje viaceré ocenenia. Mestskí poslanci na svojom riadnom aprílovom rokovaní schválili udelenie ceny Pro Urbe zástupcovi primára a lekárovi v odbore chirurgia a detská chirurgia v Nemocnici Agel Komárno Gustávovi Škodáčekovi. Rovnakú cenu získali aj bývalý riaditeľ mestskej spoločnosti Komárňanské vodárne a kanalizácie István Fekete a in memoriam aj Kristóf Hites.

Cenu primátora za oblasť kultúry si prevzali Éva Fekete a Vince Fekete, fotograf Martin Kučera a za vzdelávanie nezisková organizácia Tandem. Čestným občanom Komárna sa stal Pál Maurovich Horvat.
