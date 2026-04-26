Komárno slávnostne udelilo ocenenia významným osobnostiam
Cenu primátora za oblasť kultúry si prevzali Éva Fekete a Vince Fekete, fotograf Martin Kučera a za vzdelávanie nezisková organizácia Tandem.
Autor TASR
Komárno 26. apríla (TASR) - Na slávnostnom spoločnom zasadnutí mestských zastupiteľstiev Komárna a maďarského Komáromu boli v nedeľu popoludní udelené ocenenia viacerým osobnostiam regiónu. Ako informovala radnica, podujatie sa konalo v Dôstojníckom pavilóne.
Komárno každoročne udeľuje viaceré ocenenia. Mestskí poslanci na svojom riadnom aprílovom rokovaní schválili udelenie ceny Pro Urbe zástupcovi primára a lekárovi v odbore chirurgia a detská chirurgia v Nemocnici Agel Komárno Gustávovi Škodáčekovi. Rovnakú cenu získali aj bývalý riaditeľ mestskej spoločnosti Komárňanské vodárne a kanalizácie István Fekete a in memoriam aj Kristóf Hites.
Cenu primátora za oblasť kultúry si prevzali Éva Fekete a Vince Fekete, fotograf Martin Kučera a za vzdelávanie nezisková organizácia Tandem. Čestným občanom Komárna sa stal Pál Maurovich Horvat.
Komárno každoročne udeľuje viaceré ocenenia. Mestskí poslanci na svojom riadnom aprílovom rokovaní schválili udelenie ceny Pro Urbe zástupcovi primára a lekárovi v odbore chirurgia a detská chirurgia v Nemocnici Agel Komárno Gustávovi Škodáčekovi. Rovnakú cenu získali aj bývalý riaditeľ mestskej spoločnosti Komárňanské vodárne a kanalizácie István Fekete a in memoriam aj Kristóf Hites.
Cenu primátora za oblasť kultúry si prevzali Éva Fekete a Vince Fekete, fotograf Martin Kučera a za vzdelávanie nezisková organizácia Tandem. Čestným občanom Komárna sa stal Pál Maurovich Horvat.