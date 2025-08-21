Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sovietski vojaci žili v Komárňanskej pevnosti izolovane

Vstupná brána do národnej kultúrnej pamiatky Pevnosť v pohraničnom meste Komárno na juhu Slovenska. Foto: TASR - Monika Voleková

Sovietske jednotky v pevnosti strážili jeden z najväčších zbrojných skladov v strednej Európe.

Autor TASR
Komárno 21. augusta (TASR) - Časť sovietskych inváznych jednotiek, ktoré 21. augusta 1968 vtrhli do vtedajšieho Československa, bola umiestnená aj v Komárňanskej pevnosti. Ako na výročie invázie informovala radnica, vojaci tam žili takmer izolovane.

Sovietske jednotky v pevnosti strážili jeden z najväčších zbrojných skladov v strednej Európe. „Presný počet vojakov umiestnených v Komárne nie je známy. Iba na základe dennej spotreby potravín sa odhaduje, že ich bolo 5000 až 7000. Do pevnosti nemal nikto prístup a bežní vojaci z nej mohli vychádzať len zriedka. To bolo skôr výsadou vyšších hodností. Nemáme presné údaje ani o tom, kedy Komárno opustila posledná jednotka,“ uviedol mestský úrad.

Komárňanská radnica zároveň pripomenula, že vpád vojsk Varšavskej zmluvy a následná okupácia Československa si vyžiadala viac ako 100 obetí na životoch civilistov. „Ich ‚dočasný‘ pobyt trval 20 rokov. Posledný železničný transport prekročil hranicu Československa 21. júna 1991. V 925 vlakoch opustilo krajinu 73.500 vojakov a 39.000 ich príbuzných. So sebou si vzali 1220 tankov, 2500 bojových vozidiel, 105 vojenských lietadiel, 175 vrtuľníkov a 95.000 ton munície. Sovietska armáda opustila 355 základní, z toho 69 sa nachádzalo na území dnešného Slovenska. Ich presťahovanie domov trvalo 16 mesiacov,“ pripomenula radnica.
.

