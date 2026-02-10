< sekcia Regióny
Komárno spustilo nový web KomLife zameraný na rodiny
Komárno 10. februára (TASR) - Mesto Komárno spustilo nový web zameraný na rodiny s názvom KomLife. Ten na jednom mieste zhromažďuje dôležité informácie týkajúce sa zakladania rodiny, rodičovstva, bývania, vzdelávania, starostlivosti a voľného času, informovala radnica.
Cieľom stránky je uľahčiť každodenný život rodín v Komárne a prehľadne predstaviť možnosti, ktoré mesto ponúka v rôznych životných etapách. Webová stránka je dostupná v slovenskom aj maďarskom jazyku a je optimalizovaná aj pre mobilné zariadenia.
Platforma KomLife je tematicky členená podľa životných situácií od plánovania rodičovstva cez vzdelávanie a bývanie až po starostlivosť o seniorov. Návštevníci na nej nájdu informácie o úradných postupoch, inštitúciách, službách, ako aj prepojenia na mestské a zdravotnícke zdroje.
Podľa primátora Bélu Keszegha je KomLife súčasťou dlhodobej stratégie mesta zameranej na podporu rodín. K nej patria aj investičné aktivity mesta, ktoré v uplynulých rokoch investovalo do školstva, dopravy, športu, voľnočasovej infraštruktúry a bývania. „Zrekonštruovali sa školy a telocvične, rozšírila sieť cyklotrás, vznikli nové ihriská a športoviská, začala sa revitalizácia sídlisk a postupne sa obnovujú zelené plochy,“ povedal primátor. V uplynulom roku bola ukončená aj prvá etapa modernizácie pôrodnice v Komárne. Druhá etapa zameraná na rekonštrukciu gynekologického oddelenia je plánovaná v tomto roku.
K pripravovaným investíciám patria rozvoj oblasti Mŕtveho ramena Váhu i zavedenie avatarového chatbotu. Viacjazyčné riešenie bude obyvateľom k dispozícii nonstop a pomôže im zorientovať sa v mestských službách a vybavovaní úradných záležitostí.
