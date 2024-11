Starú pevnosť v Komárne rozžiarilo 180.000 LED svetiel

Komárno 13. novembra (TASR) - Takmer 200.000 LED svetiel rozžiarilo Starú pevnosť v Komárne. Svetelná výstava Story of Lights zavedie návštevníkov do obdobia Habsburgovcov a umožní stretnutie so svetelnými rytiermi, princeznami, tanečníkmi či sokoliarmi. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená do konca januára budúceho roka, informovala radnica.



Svetelný park v Starej pevnosti zdobí 180.000 LED svetiel. Všetky expozície využívajú úsporné LED diódy, vďaka ktorým bude výstava energeticky efektívna. Spotreba energie dosiahne 7,5 kilowatthodiny.



Dominantou výstavy je šesťmetrový svetelný hrad s hmotnosťou 374 kilogramov, ktorý je tvorený 80.000 svetielkami. Doplnený je o gigantické svetelné kone, lesnú zver či dravé vtáky. Všetky exponáty sú vyrábané ručne a každý kus je originál. Mnohé exponáty sú interaktívne.