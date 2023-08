Komárno trpí nedostatkom krvi, pre darcov zaviedli online rezervácie

Komárno 8. augusta (TASR) - Komárňanská nemocnica trpí akútnym nedostatkom krvi. Vyzýva preto každého, kto sa cíti zdravý, má od 18 do 60 rokov, nad 50 kilogramov a môže pomôcť, aby tak urobil. "Letné mesiace sú z hľadiska darovania krvi v slovenských nemocniciach náročné. Darcov kvôli dovolenkám ubúda, no úrazov naopak pribúda," skonštatovala primárka oddelenia hematológie a transfúziológie Nemocnice Agel Komárno Enikö Radi.



Nemocnica chce v kritickom období uľahčiť darcom proces darovania krvi zavedením online rezervačného systému. Prostredníctvom neho sa môže darca objednať na presný čas a netreba čakať na odber priamo na mieste. Po registrácii na stránke www.darca.agel.sk si vyberie vyhovujúci deň a hodinu, následne mu príde potvrdzujúci email. Na webovej stránke sa tiež nachádzajú informácie, kedy môže záujemca krv darovať, ako pred odberom postupovať a aj to, čo robiť po odbere.



Okrem online registrácie sa záujemcovia o darcovstvo môžu objednať aj na telefónnom čísle 0918435408. Darovať krv v komárňanskej nemocnici je možné každý pondelok, štvrtok a piatok, prípadne každú stredu na mobilných výjazdových odberoch podľa harmonogramu.