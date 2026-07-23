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Komárno upozorňuje na dopravné obmedzenia a uzávery ciest
Ulica Petőfiho bude čiastočne uzavretá od 27. júla do 21. augusta.
Autor TASR
Komárno 23. júla (TASR) - Komárno upozorňuje na dopravné obmedzenia v meste. Dôvodom je obnova miestnych komunikácií. Rekonštrukcie si vyžiadajú uzávery ciest, informovala radnica.
Ulica Petőfiho bude čiastočne uzavretá od 27. júla do 21. augusta. Doprava na nej bude obmedzená. Od začiatku augusta bude úplne uzavretá Gazdovská ulica. Uzávera potrvá do 29. augusta. Čiastočne uzavretý bude úsek Senný trh. Úplne uzavretá bude aj cesta Malá Iža. Uzávera sa začne 10. augusta a potrvá do 28. augusta. Obchádzkové trasy budú na mieste vyznačené dočasným dopravným značením.
Ulica Petőfiho bude čiastočne uzavretá od 27. júla do 21. augusta. Doprava na nej bude obmedzená. Od začiatku augusta bude úplne uzavretá Gazdovská ulica. Uzávera potrvá do 29. augusta. Čiastočne uzavretý bude úsek Senný trh. Úplne uzavretá bude aj cesta Malá Iža. Uzávera sa začne 10. augusta a potrvá do 28. augusta. Obchádzkové trasy budú na mieste vyznačené dočasným dopravným značením.