V komarnianskej nemocnici sa začala výstavba nového urgentného príjmu

Komárno 8. júla (TASR) – V komárňanskej nemocnici sa začala výstavba nového urgentného príjmu. „V rámci projektu vybudujeme úplne novú budovu urgentného príjmu, ktorá bude umiestnená medzi existujúce časti nemocnice. Tým dosiahneme prepojenie dnes samostatne stojacich budov nemocnice. Dodaná bude aj nová zdravotnícka technika, zariadenia, súčasťou realizácie je aj modernizácia informačných a komunikačných technológií vrátane vybavenia vysokorýchlostným pripojením a nákupu softvérového vybavenia,“ informoval riaditeľ Nemocnice Agel Komárno Miroslav Jaška. Projekt v hodnote takmer 12 miliónov eur by mal byť ukončený v decembri budúceho roka.



Aby sa výstavba nového urgentného príjmu mohla začať, bolo potrebné zrealizovať celý rad prípravných prác. Ich súčasťou bola sanácia starej a nevyužívanej starej budovy kompresorovne. „Bola to budova bývalých skladov, ktorá slúžila na uskladnenie medicinálnych plynov a pripravoval sa tu stlačený vzduch pre medicinálne účely,“ povedal Marián Poliak, technicko-prevádzkový námestník nemocnice. Ďalšou dôležitou podmienkou pre spustenie výstavby bola prekládka vnútorných areálových inžinierskych sietí, nachádzajúcich sa pod budúcou navrhovanou budovou.



Celkové investičné náklady na vybudovanie urgentného príjmu by mali dosiahnuť 11,187 milióna eur, z toho 752.000 eur si vyžiadala prípravná časť. Nemocnica na projekt získala prostriedky z eurofondov vo výške 9,2 milióna eur, z toho spolufinancovanie nemocnice predstavuje sumu 924.000 eur. Výstavba nového urgentného príjmu sa bude realizovať za plného chodu komárňanskej nemocnice, čo si vyžiada nevyhnutné organizačné zmeny.



Nový urgentný príjem bude mať 12 nových mobilných nemocničných lôžok, deväť vyšetrovacích lôžok, tri transportné lôžka, tri nové operačné sály vrátane osvetlenia, stropné RTG, mobilné RTG s ramenom, diagnostickú stanicu RTG, tri ultrasonografy, CT prístroj, ako aj centrálny monitoring vitálnych funkcií, štyri anestéziologické prístroje, päť defibrilátorov a dve operačné veže.



Hlavnými prínosmi nového urgentného príjmu budú centralizácia urgentných príjmov jednotlivých oddelení, prepojenie troch samostatných budov (chirurgicko-gynekologický pavilón, nový urgent, interný pavilón), rozdelenie urgentu na verejnú a neverejnú časť, okamžitý bezpečný prevoz pacientov v rámci neverejnej časti na operačné sály a pohyb pacientov "suchou nohou" v rámci troch budov nemocnice.



Nemocnica Komárno s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytuje na 11 lôžkových oddeleniach, troch jednotkách intenzívnej starostlivosti, v 23 ambulanciách a desiatich oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.