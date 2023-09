V pevnosti v Komárne cvičili protiteroristické jednotky 14 krajín

Komárno 21. septembra (TASR) - V komárňanskom pevnostnom systéme cvičilo v týchto dňoch 150 príslušníkov špeciálnych policajných protiteroristických jednotiek 14 krajín Európy. Cvičenie "Atlas Common Challenge 2023" zorganizoval Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru. Vo štvrtok bolo cvičenie oslobodzovania rukojemníkov z dvojpodlažnej budovy pevnosti sprístupnené verejnosti.



Na cvičenie pricestovali policajti elitných jednotiek Belgicka, Grécka, Írska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Malty, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Severného Írska, Slovinska a Talianska, ktoré sú členmi zoskupenia Atlas. Ide o medzinárodnú sieť policajných jednotiek špecializovaných na boj proti terorizmu z 36 štátov.



"Vo svetle včerajších udalostí v Ostrihome, kde došlo k úmrtiu príslušníka špeciálnej protiteroristickej jednotky TEK, je evidentné, že špeciálne jednotky sa musia stretávať, musia spolu cvičiť, lebo v mnohých prípadoch sú oni tá posledná línia, ktorá môže poskytnúť pomoc v ochrane našich spoluobčanov, keď sa ocitnú v nejakej ťažkej životnej situácii, napríklad vyvolanej teroristami," povedal novinárom prezident Policajného zboru (PZ) Štefan Hamran.



Podčiarkol, že v rámci špeciálnych jednotiek v Európe sú vyberaní tí najlepší, musia byť dostatočne odolní nielen po fyzickej stránke, ale je evidentné, že aj psychicky.



Hamran pripomenul, že Slovensko je momentálne predsedajúcou krajinou v rámci Atlas, nie je preto vylúčené, že by sa podobné cvičenie v Komárne ešte v rámci tohto predsedníctva uskutočnilo, a to by už bolo po tretí raz.