Komárno v tomto roku vybuduje stovky nových parkovacích miest

Komárno 8. júla (TASR) - Mesto Komárno plánuje ešte v tomto roku vybudovať stovky nových parkovacích miest. Väčšina z nich by mala byť financovaná z mestského rozpočtu, z ktorého bolo na tento účel vyčlenených celkovo 300.000 eur. "Financovaniu výstavby parkovacích miest na verejných priestranstvách, ktoré môže v budúcnosti využívať ktokoľvek, sú naklonení aj miestni podnikatelia," skonštatoval primátor Béla Keszegh.



V rámci prípravy budovania nových parkovacích miest boli vyhodnotené oblasti s ich najväčším nedostatkom a práve tam pribudnú nové parkovacie miesta. Na Vnútornej okružnej ulici bude po obidvoch stranách od mostu cez Váh vybudovaných približne 30 parkovacích miest na troch rôznych miestach. Ďalších 21 parkovacích miest vznikne na ulici Zlatého muža na 7. sídlisku, 43 parkovacích miest pribudne medzi blokmi a pozdĺž prístupovej cesty k cintorínu v blízkosti kaplnky zlatého muža súbežne s ulicou Eötvösa. Na Pávej ulici na 7. sídlisku vznikne 12 parkovacích miest a 21 miest bude vybudovaných na Damjanichovej ulici, kde bude vybudovaná aj samostatná prístupová cesta k novým parkoviskám.



O výstavbe nových parkovacích miest v súčasnosti rokujú zástupcovia mesta aj s miestnymi podnikateľmi. Tí by investovali do vybudovania nových parkovacích miest na verejnom priestranstve, ktoré by v budúcnosti mohli občania bezplatne využívať. Takéto parkoviská môžu vzniknúť na II. sídlisku, na Leteckom poli aj v centre mesta, potvrdila radnica.