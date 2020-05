Vážsky most bude v nedeľu z dôvodu zaťažovacej skúšky uzavretý

Komárno 15. mája (TASR) - Slovenská správa ciest upozorňuje vodičov na úplnú uzávierku Vážskeho mosta v Komárne v nedeľu (17. 5.) v čase od 9.00 do 15.00 h. Dôvodom uzávierky je uskutočnenie zaťažovacej skúšky, potrebnej pre posúdenie nosnej konštrukcie mosta cez Váh, informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová.



Odklon všetkých vozidiel bude po jestvujúcej obchádzkovej trase odklonu vozidiel, ktorých celková hmotnosť presahuje 15 ton. Obchádzková trasa v súčasnosti vedie v smere od mesta Štúrovo po ceste II/509 do obce Bajč, ďalej po ceste I/64 do mesta Nové Zámky. Z Nových Zámkov trasa odklonu pokračuje (spoločne pre smery od Dvorov nad Žitavou, Nitry, Šale) po ceste II/563 do Kolárova a ďalej po ceste II/573 do Komárna. V smere jazdy do Veľkého Medera trasa odklonu vedie po tej istej trase v opačnom smere. Na trase odklonu na ceste II/509 v obci Gbelce sa nachádza železničný podjazd s výškovým obmedzením vozidiel do 3,5 metra. Trasa odklonu pre vyššie vozidlá vedie cez obec Bátorove Kosihy.