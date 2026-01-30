< sekcia Regióny
Komárno vlani realizovalo investície za viac ako 7,2 milióna eur
Autor TASR
Komárno 30. januára (TASR) - Mesto Komárno v priebehu roka 2025 realizovalo investície v hodnote viac ako 7,2 milióna eur. Podľa radnice ide o najvyššiu sumu za posledné roky. Vlani smerovali financie do škôl, sociálnej oblasti, kultúry, dopravy, bytov, cyklistickej infraštruktúry i termálneho kúpaliska.
„V roku 2025 sa uskutočnil doteraz najväčší balík rekonštrukcií škôl v meste. Viac než 130-ročná škola na Pohraničnej ulici bola zrekonštruovaná za takmer tri milióny eur. Obnova Základnej školy na Ulici práce sa začala investíciou vo výške 1,1 milióna eur a pokračuje aj v tomto roku,“ pripomenul mestský úrad.
Mesto investovalo aj do výstavby cyklotrás v celkovej dĺžke 3,29 kilometra za 1,15 milióna eur. K väčším projektom patrí aj rekonštrukcia budovy termálneho kúpaliska, na ktorý mesto vyčlenilo 900.000 eur. Mesto investovalo tiež do revitalizácie verejných priestorov. „Na IV. sídlisku vznikli nové parkoviská, chodníky, oddychové zóny, detské ihrisko a fit-park, spolu s rozšírením zelene v hodnote 700.000 eur, na Mederčskej ulici mesto z vlastných zdrojov vybudovalo parkoviská a opravilo povrch cesty za 120.000 eur. Boli sme úspešní v grantovej výzve, vďaka ktorej bude pokračovať výstavba stojísk v hodnote 660.000 eur,“ uviedla radnica.
Mesto investuje aj do svojich historických budov. V minulom roku sa začali reštaurátorské práce na ďalšom krídle Zichyho paláca, ktoré budú ukončené na jar. Obnova fasády a výplní otvorov si vyžiadala 330.000 eur. Okrem toho Komárno získalo grant vo výške 450.000 eur na obnovu Komárňanskej pevnosti.
V športovej hale bola za 289.000 eur položená nová podlaha, nainštalovaná bola aj veľkoplošná obrazovka a solárne panely, ďalších 80.000 eur šlo na obnovu vstupných priestorov. Na jar bude z grantových zdrojov vybudovaný skateboardový areál, streetballové ihrisko a pump track na brehu Váhu v hodnote 850.000 eur.
Mestu sa podarilo opäť sprístupniť Špic pri sútoku Váhu a Dunaja, kde bola vytvorená oddychová zóna a prebiehajú prípravy na vybudovanie vyhliadkovej veže. „Vďaka úspešnému projektu Interreg sa obnoví požičovňa člnov na Mŕtvom ramene Váhu a pri termálnom kúpalisku vzniknú stanovištia pre karavany v celkovej hodnote viac ako 700.000 eur, čím sa posilní turistická atraktivita Komárna,“ doplnila radnica.
