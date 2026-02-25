< sekcia Regióny
Komárno vykoná po tragédii kontroly na budovách vo svojej správe
Autor TASR
Komárno 25. februára (TASR) - Mesto Komárno vykoná potrebné kontroly na budovách vo svojej správe a v ich okolí. Informovala o tom radnica. Samospráva reaguje na tragickú udalosť, ktorá sa stala v stredu v dopoludňajších hodinách. Pri páde časti strechy na budove klientskeho centra prišiel o život 51-ročný muž, ďalší dvaja boli zranení.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na mieste nešťastia uviedol, že nevylučuje vplyv nedávneho zemetrasenia na túto tragickú udalosť. Zároveň skonštatoval, že ministerstvo vnútra dalo pokyn na kontrolu všetkých budov v správe ministerstva v rádiuse, kde prebiehala seizmologická činnosť. Zároveň nariadilo kontrolu všetkých podobných budov s prístreškami v jeho správe.
Vedenie mesta Komárno verí, že vyjadrenie ministra vnútra bude zároveň upozornením aj pre ostatné štátne inštitúcie a ministerstvá. „Považujeme za nevyhnutnú čo najskoršiu rekonštrukciu Vážskeho mosta a sklápacieho mosta pri hraničnom priechode a dúfame, že oprava takýchto nebezpečných stavieb sa vyrieši v krátkom čase,“ zverejnila radnica.
K pádu betónového prístrešku, ktorý bol umiestnený nad vstupom do budovy Klientskeho centra na Záhradníckej ulici v Komárne, došlo v stredu dopoludnia. Vyšetrovateľ Policajného zboru začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Okolnosti tragédie sú predmetom ďalšieho vyšetrovania polície.
