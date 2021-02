Komárno vytvorí v šiestich ZŠ odberné miesta pre rodičov a pedagógov

Komárno 5. februára (TASR) - Mesto Komárno na základe doterajších dostupných informácií pripravilo víkendové testovanie, záujemcovia však musia očakávať zmeny v odberových miestach oproti predchádzajúcim kolám testovania. Zmeny súvisia s pripravovaným návratom detí a žiakov do materských a základných škôl. „Niektoré rozhodnutia vláda prináša na poslednú chvíľu, čo nám značne sťažuje plánovanie a organizovanie testovania,“ upozorňuje samospráva.



V šiestich základných školách v Komárne bude vytvorené odberové miesto v rámci projektu Návrat do škôl. Tieto odberové miesta sú určené len pre tých rodičov a pedagógov, ktorých sa testovanie bude pravdepodobne týždenne týkať. „Prosíme rodičov a pedagógov, aby sa registrovali výlučne len na tieto miesta, aby nezaťažovali ostatné odberové miesta. Na testovanie do škôl sa dá ísť jedine prostredníctvom registrácie. Všetky s týmto súvisiace informácie budú rodičom postúpené prostredníctvom pedagógov a zástupcov materských, základných a stredných škôl,“ informovala samospráva.



Potvrdenie o negatívnom teste musí mať jeden z rodičov, ale v prípade záujmu sa môžu otestovať obaja. Mesto chce v nasledujúcich týždňoch urobiť všetko pre to, aby školy mohli opäť otvoriť svoje brány. „Zabezpečíme pohodlný a bezpečný spôsob testovania pre rodičov, pedagógov aj pre starších študentov,“ potvrdilo vedenie mesta.



Okrem škôl bude testovanie naďalej pokračovať na obvyklých miestach, v stredisku sv. Valérie testujú už aj počas víkendu. Možnosť dať sa otestovať antigénovými testami budú mať záujemcovia počas víkendu aj v športovej hale, kde budú zriadené tri odberné miesta, z toho dve s možnosťou registrácie. Jedno odberné miesto zriadila samospráva aj v Dome Matice slovenskej. V mestských častiach Nová Stráž, Kava a Harčáš bude odberné miesto zriadené len v sobotu.



Samospráva ďalej zabezpečí testovanie zvlášť pre firmy, úrady a mestské spoločnosti, aby týmto zabezpečila plynulú prácu zamestnancov na úradoch a v službách pre verejnosť.