Komárno začne po pozemnej likvidácii komárov aj s leteckými postrekmi

Komárno 21. júna (TASR) – Mesto Komárno sa už viac ako dva týždne snaží likvidovať komárov. Radnica sa najnovšie rozhodla zdvojnásobiť rozpočet na likvidáciu hmyzu a po pozemnej dezinsekcii využiť aj letecký postrek.



Mestský úrad oznámil obyvateľom mesta, že v prípade priaznivých hydrologických a klimatických podmienok je aplikácia leteckého postreku komárov naplánovaná na 26. júna. „Letecký postrek sa bude vykonávať v skorých ranných hodinách od piatej hodiny do 7.30 h a v čase od 19. hodiny do západu slnka v intraviláne a extraviláne mesta, keď je intenzita pohybu komárov najvyššia,“ informoval magistrát.



Doteraz mesto zo svojho rozpočtu vyčlenilo na pozemné ničenie komárov 30.000 eur. Na budúci týždeň bude mestské zastupiteľstvo hlasovať o návrhu mestského úradu zvýšiť túto sumu na 60.000 eur. Združenie miest a obcí okresu Komárno sa obrátilo aj na ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd), aby získalo od štátu pomoc pri financovaní likvidácie komárov v oblasti.



Mesto už vyzvalo obyvateľov, aby počas vykonávania postreku pozatvárali okná, podľa možnosti sa nezdržiavali v postrekovej oblasti, prikryli potraviny, ktoré by mohli prísť do priameho styku s postrekovou látkou, a zabezpečili zvieratá. „Ďalej upozorňujeme občanov, že poľnohospodárske plodiny vyzbierané v postrekovaných oblastiach je nutné pred konzumáciou umyť teplou vodou. Zároveň vyzývame včelárov, aby počas aplikácie postrekovej látky zabezpečili stanovištia včelstiev,“ konštatuje sa vo výzve.