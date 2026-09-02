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Žiaci v Komárne dostanú opäť zošity zdarma

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Na snímke prváci. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Mesto darovalo deťom zošity prvýkrát vlani.

Autor TASR
Komárno 2. septembra (TASR) - Žiaci vo veku do 15 rokov, ktorí navštevujú komárňanské základné, stredné i špeciálne školy, dostanú od mesta zošity zdarma. Podľa radnice sa opatrenie týka vyše 3000 detí, pre ktoré je pripravených viac ako 40.000 školských zošitov.

Mesto darovalo deťom zošity prvýkrát vlani. Ako informovalo, ide o krok, ktorý je súčasťou prorodinných opatrení samosprávy. Jeho cieľom je odbremeniť rodiny s deťmi od finančnej záťaže pri nástupe do školy.

Radnica zároveň pripomenula, že na obaloch zošitov sú zobrazené symboly a osobnosti mesta i zaujímavé myšlienky o Komárne. „Týmto spôsobom by sme chceli posilniť pocit lokálpatriotizmu, miestnu identitu a komunitné myslenie,“ priblížil mestský úrad.
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