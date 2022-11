Komárno získalo dotáciu na obnovu budovy MŠ na ulici Mieru

Komárno 29. novembra (TASR) – Mesto Komárno získalo dotáciu vo výške 381.776 eur na obnovu budovy Materskej školy (MŠ) na ulici Mieru. Zmluvu o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu podpísal primátor Béla Keszegh. Podľa plánov by mala byť rekonštrukcia vonkajšej fasády a strechy budovy dokončená do konca augusta budúceho roka, informovala radnica.



Rekonštrukciou objektu by sa malo dosiahnuť zlepšenie technických parametrov budovy, predovšetkým zníženie energetickej náročnosti, a tým i zníženie prevádzkových nákladov. Dispozičné riešenie zostane zachované, objekt bude zateplený a vyrobená bude nová strešná konštrukcia vrátane nosnej konštrukcie. Takisto budú prekryté vonkajšie schodiská do suterénu. S výmenou strechy súvisí aj výmena bleskozvodu a jeho prispôsobenie na dnešné normy.