< sekcia Regióny
Komárno získalo odbornú analýzu o zmene klímy a jej dôsledkoch
Dokument vznikol v spolupráci s Úniou miest Slovenska, Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) a mestom Komárno.
Autor TASR
Komárno 25. novembra (TASR) - Mesto Komárno získalo svoj prvý komplexný Klimasken. Ide o odbornú analýzu, ktorá ukazuje, ako veľmi mesto ovplyvňuje zmena klímy a ako je pripravené na jej dôsledky.
Dokument vznikol v spolupráci s Úniou miest Slovenska, Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) a mestom Komárno. „Ide o jeden z pilotných projektov, ktoré ÚMS spoločne s expertkami prináša do členských miest ako praktický nástroj pre lepšie klimatické plánovanie v čase klimatickej krízy,“ uviedla hovorkyňa ÚMS a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy Daniela Piršelová.
Podľa jej slov patrí Komárno patrí medzi najteplejšie oblasti Slovenska a výsledky nástroja Klimasken potvrdzujú, že už pociťuje klimatickú zmenu výraznejšie než mnohé iné mestá. „Priemerná teplota v meste narástla za posledných päť rokov o 2,6 stupňa Celzia oproti dlhodobému priemeru. Ide o jeden z najvyšších nárastov na Slovensku. Pribúdajú tropické dni aj tropické noci, dlhé obdobia sucha a extrémne zrážky,“ skonštatovala Piršelová.
Prejavy zmeny klímy majú vplyv na zdravie obyvateľov, mestskú zeleň, pôdu aj zásoby podzemných vôd. „Napriek zraniteľnosti má Komárno viacero výhod, ktoré môžu výrazne podporiť jeho klimatickú adaptáciu. Patrí k nim prirodzená zeleň a lužné ekosystémy v okolí Dunaja a Váhu, vysoký podiel vodných plôch a potenciál pre revitalizáciu starých ramien riek, skúsenosti s environmentálnymi projektmi a záujem mesta o riešenia založené na prírode. Mesto okrem toho aktívne pristupuje k revitalizácii verejných priestorov i k spolupráci s expertmi, čo výrazne zvyšuje kvalitu plánovania,“ povedala Piršelová.
Podľa spoluautorky Klimaskenu a expertky ÚMS na adaptáciu na zmenu klímy Zuzany Hudekovej je Komárno typickým príkladom mesta, ktoré čelí rýchlejšiemu otepľovaniu a suchu, no zároveň má obrovský prírodný potenciál. „Slovenské mestá sa často boria s nedostatkom dát, či už o spotrebe energií, alebo o klimatických javoch. Napriek tomu je možné vytvoriť určitý plán opatrení, ktorý má pre samosprávu hodnotu. Klimasken mesta Komárno ukazuje, že adaptácia na zmenu klímy sa dá robiť systematicky a v spolupráci. Chceme zároveň motivovať aj ďalšie mestá na Slovensku,“ doplnila Ivana Maleš z INCIEN.
Dokument vznikol v spolupráci s Úniou miest Slovenska, Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) a mestom Komárno. „Ide o jeden z pilotných projektov, ktoré ÚMS spoločne s expertkami prináša do členských miest ako praktický nástroj pre lepšie klimatické plánovanie v čase klimatickej krízy,“ uviedla hovorkyňa ÚMS a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy Daniela Piršelová.
Podľa jej slov patrí Komárno patrí medzi najteplejšie oblasti Slovenska a výsledky nástroja Klimasken potvrdzujú, že už pociťuje klimatickú zmenu výraznejšie než mnohé iné mestá. „Priemerná teplota v meste narástla za posledných päť rokov o 2,6 stupňa Celzia oproti dlhodobému priemeru. Ide o jeden z najvyšších nárastov na Slovensku. Pribúdajú tropické dni aj tropické noci, dlhé obdobia sucha a extrémne zrážky,“ skonštatovala Piršelová.
Prejavy zmeny klímy majú vplyv na zdravie obyvateľov, mestskú zeleň, pôdu aj zásoby podzemných vôd. „Napriek zraniteľnosti má Komárno viacero výhod, ktoré môžu výrazne podporiť jeho klimatickú adaptáciu. Patrí k nim prirodzená zeleň a lužné ekosystémy v okolí Dunaja a Váhu, vysoký podiel vodných plôch a potenciál pre revitalizáciu starých ramien riek, skúsenosti s environmentálnymi projektmi a záujem mesta o riešenia založené na prírode. Mesto okrem toho aktívne pristupuje k revitalizácii verejných priestorov i k spolupráci s expertmi, čo výrazne zvyšuje kvalitu plánovania,“ povedala Piršelová.
Podľa spoluautorky Klimaskenu a expertky ÚMS na adaptáciu na zmenu klímy Zuzany Hudekovej je Komárno typickým príkladom mesta, ktoré čelí rýchlejšiemu otepľovaniu a suchu, no zároveň má obrovský prírodný potenciál. „Slovenské mestá sa často boria s nedostatkom dát, či už o spotrebe energií, alebo o klimatických javoch. Napriek tomu je možné vytvoriť určitý plán opatrení, ktorý má pre samosprávu hodnotu. Klimasken mesta Komárno ukazuje, že adaptácia na zmenu klímy sa dá robiť systematicky a v spolupráci. Chceme zároveň motivovať aj ďalšie mestá na Slovensku,“ doplnila Ivana Maleš z INCIEN.