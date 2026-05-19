Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
< sekcia Regióny

Komárno zrekonštruuje budovu mestskej polície

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Súčasťou stavebných prác bude zateplenie, výmena okien, inštalácia solárnych panelov a modernizácia sociálnych zariadení a spŕch.

Autor TASR
Komárno 19. mája (TASR) - Komárňanská radnica pripravuje rekonštrukciu budovy mestskej polície. Ako pred časom informovala, stavebné práce budú hradené z investičného balíka v hodnote viac ako dva milióny eur, ktorý mesto vytvorilo zo svojich rozpočtových prebytkov.

Magistrát už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnil výzvu na predkladanie ponúk. Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 388.587,99 eura. „Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy mestskej polície a zníženie jej energetickej náročnosti,“ konštatuje sa vo výzve.

Súčasťou stavebných prác bude zateplenie, výmena okien, inštalácia solárnych panelov a modernizácia sociálnych zariadení a spŕch. „Táto budova je posledným negatívnym mementom na osi medzi centrom mesta a komárňanskou pevnosťou. Naše žiadosti o dotácie boli v minulosti viackrát zamietnuté, pracovné prostredie mestskej polície dáme preto do poriadku z vlastných zdrojov,“ povedal primátor Béla Keszegh.
.

Neprehliadnite

Kaliňák: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž

JANČOVIČOVÁ: Nadmerné zatínanie zubov môže preťažiť čeľusť

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko