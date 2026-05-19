Komárno zrekonštruuje budovu mestskej polície
Súčasťou stavebných prác bude zateplenie, výmena okien, inštalácia solárnych panelov a modernizácia sociálnych zariadení a spŕch.
Autor TASR
Komárno 19. mája (TASR) - Komárňanská radnica pripravuje rekonštrukciu budovy mestskej polície. Ako pred časom informovala, stavebné práce budú hradené z investičného balíka v hodnote viac ako dva milióny eur, ktorý mesto vytvorilo zo svojich rozpočtových prebytkov.
Magistrát už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnil výzvu na predkladanie ponúk. Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 388.587,99 eura. „Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy mestskej polície a zníženie jej energetickej náročnosti,“ konštatuje sa vo výzve.
Súčasťou stavebných prác bude zateplenie, výmena okien, inštalácia solárnych panelov a modernizácia sociálnych zariadení a spŕch. „Táto budova je posledným negatívnym mementom na osi medzi centrom mesta a komárňanskou pevnosťou. Naše žiadosti o dotácie boli v minulosti viackrát zamietnuté, pracovné prostredie mestskej polície dáme preto do poriadku z vlastných zdrojov,“ povedal primátor Béla Keszegh.
