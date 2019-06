Komárno zvýši poplatok za parkovné, sľubuje viac parkovacích miest

Podľa magistrátu reagujú nové pravidlá na stále sa zvyšujúci počet áut v uliciach Komárna.

Komárno 5. júna (TASR) – Komárňanská radnica mení parkovací systém v meste. Podľa nových pravidiel sa skracuje doba plateného parkovania, zároveň sa však zvyšujú jeho základné tarify. Mesto okrem toho sľubuje väčší počet parkovacích miest.



Podľa magistrátu reagujú nové pravidlá na stále sa zvyšujúci počet áut v uliciach Komárna. „Zmeny vstúpia do platnosti od začiatku júla. Jednou z nich je aj to, že parkovacie lístky si nebude potrebné kupovať až do 17., ale iba do 16. hodiny. Dve základné tarify parkovného sa zvyšujú zo 40 na 50 centov a zo 70 na 90 centov. Treba povedať, že tieto ceny sú stále nižšie ako v okolitých mestách,“ informoval mestský úrad.



Zmeny sa dotknú aj parkovania na Kossuthovom námestí, kde sa po jeho renovácii bude môcť opäť parkovať. „Obyvatelia tu budú môcť odstaviť vozidlo za symbolickú sumu počas celého roka, pričom prvá hodina parkovného bude zadarmo. Sprístupnia sa aj parkovacie miesta oproti Dôstojníckeho pavilónu, ktoré boli doteraz vyhradené pre mestských úradníkov v historickom centre mesta. Motoristom bude slúžiť aj bezplatné parkovisko pri Pevnosti, ktoré je vzdialené približne 300 metrov od centra mesta,“ pripomína magistrát.



Radnica vyčlenila na zmeny v parkovacej politiky 160.000 eur. Z nich mestská spoločnosť Comorra Servis využije 80.000 eur na obnovu súčasného a osádzanie nového dopravného značenia. Rovnakú sumu chce mesto investovať do rekonštrukcie a výstavby nových parkovacích miest.