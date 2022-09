Komédiu Indián čaká premiéra pred bratislavským publikom

Bratislava 19. septembra (TASR) - Česko-slovensko-poľskú komédiu Indián čaká v pondelok premiéra pred bratislavským publikom. Producent Patrizio Gente a režisér Tomáš Svoboda pracovali na snímke s Karlom Rodenom v hlavnej úlohe vyše roka. Hudbu má na konte Jiří Hájek, ktorý zložil muziku pre vyše 70 divadelných predstavení a k viacerým filmom.



Hájek s režisérom Svobodom spolupracoval už niekoľkokrát. "Pred Indiánom sme spolu urobili film Dve nevesty a jedna svadba a veľa divadelných predstavení u nás i v zahraničí," uviedol pre médiá. S producentom Gentem sa na tomto projekte stretol prvýkrát.



Soundtrack označil za svoju osobnú poctu Johnovi Bsarrymu a Martinovi Bottcherovi. "Na Vinnetouovi som prežil detstvo a pri Tanci s vlkmi som dospieval. Ako chalani sme sa stále hrali na indiánov. mal som aj čelenku aj oblek. Všetky tie hudby z filmov mám aj na vinyle. Tým pádom bola referencia jasná a hneď sme sa na tom aj zhodli s režisérom aj s producentom. Chalani mi dali veľkú dôveru a voľnosť," poznamenal skladateľ.



Nahrávka hudby vznikala v domácom štúdiu, v štúdiu Českej televízie aj v Sono Records. Niektoré nástroje sa nahrávali v kultovom ORM štúdiu a celá hudba sa mixovala v štúdiu u Michaela Kocába. "Demá na playbacky som si pripravoval už na samotné nakrúcanie filmu, aby bolo možné rytmizovať niektoré scény priamo na pľace. Ďalej ešte jedno demo do strižne. Vo filme je aj ´punková´ pieseň, ktorú spieva dcéra hlavného hrdinu. Tú sme nahrávali tiež s predstihom, pretože znie v scéne na koncerte. No a posledná fáza bolo zloženie celej filmovej hudby od začiatku do konca filmu. A je jej tam naozaj dosť," vysvetľuje Hájek.



Hudbu k filmu Indián tvorí jedna hlavná téma, ktorá je spojením indiánskych motívov a slovenskej ľudovej piesne. Všetky ostatné témy sú odvodené z tejto melódie a na konci sa spoja v jeden celok. "Mám rád nejednoznačné chute, veci, ľudí aj príbehy a presne taký je film Indián. Má síce komediálne prvky, ale jeho hlavná téma a posolstvo je úplne v niečom inom, než v tom, že sa smejeme ľuďom, ktorí sa dostali do nepravdepodobných situácií," myslí si Hájek. Podľa neho ide o film s témou zodpovednosti. "Za lásku a svet, v ktorom nám bolo dovolené lásku prežívať. Hodnotový kompas, ktorý nám môže pomôcť hľadať v živote ten správny smer," uzavrel.



Komédia Indián vstúpi do kinodistribúcie 22. septembra.