Komenského inštitút spúšťa webináre Magickí učitelia online

Bratislava 20. marca (TASR) – Komenského inštitút spúšťa od pondelka (23. 3.) na podporu učiteľov webináre Magickí učitelia online. Inštitút tak reaguje na zatvorené školy v čase šírenia sa nového koronavírusu. Rady sa budú týkať napríklad odporúčaní, ako vyučovať z domu, ako sa zamerať na žiakov a „nezahltiť“ ich rodičov, či ako zmysluplne učiť na diaľku. Učitelia majú zároveň rôzne nápady pre rodičov, ktorí môžu využiť čas doma aj na menšie experimenty.



"Presúvame sa do online prostredia, kde chceme pomôcť učiteľom, ktorí nemajú dostatok skúseností s učením na diaľku. Zároveň ich chceme inšpirovať, aby hlavne v tejto situácii nedávali tak veľký dôraz na učenie množstva faktických informácií, či skúšanie ich zapamätania," vysvetľuje Radoslav Plánička z Komenského inštitútu. Učitelia majú podľa neho príležitosť podnietiť deti k rozvoju tvorivosti, komunikačných zručností, riešeniu problémov, či spolupráci s rodičmi.



Vyučovanie na diaľku realizuje napríklad Júlia Jánošiková z Gymnázia Malacky. "Mám nadviazanú aj spoluprácu s kolegami, ktorých som stretla na svojich stážach v NASA a v CERN-e. Umožňuje to mojim študentom online vzdelávanie nielen z môjho výkladu alebo podkladov, ale z medzinárodných portálov, ktoré nemusím vyhľadávať, nakoľko si ich vymieňame s kolegami zo stáží medzi sebou," približuje.



Komenského inštitút zároveň organizuje aj 3. ročník ocenenia Učiteľ Slovenska. Prihlásiť sa doň môžu učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Prihlášky sa dajú posielať do 14. apríla. Nominovať pedagógov môže aj verejnosť, spraviť tak môže do 6. apríla. Učiteľa Slovenska 2020 vyhlásia organizátori v októbri.