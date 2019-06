Komenského ulica v Banskej Bystrici bude cez víkend úplne uzatvorená

V dňoch 13. až 16. júna sa mesto chystá realizovať súvislú obnovu povrchu časti miestnej komunikácie na Komenského ulici, v úseku od Kollárovej po Skuteckého.

Banská Bystrica 11. júna (TASR) – Vodiči, ktorí budú v najbližších dňoch prechádzať centrom Banskej Bystrice, by mali zbystriť pozornosť. V dňoch 13. až 16. júna sa mesto chystá realizovať súvislú obnovu povrchu časti miestnej komunikácie na Komenského ulici, v úseku od Kollárovej po Skuteckého. TASR o tom v utorok informovala Dominika Smoleňová z banskobystrického magistrátu.



Ako upozornila, počas asfaltovania, a to od soboty 15. júna 07.00 h do nedele 16. júna do 23.00 h bude uvedený úsek Komenského ulice úplne uzatvorený.



"Žiadame vlastníkov a správcov dotknutých nehnuteľností, ale aj obyvateľov a návštevníkov tejto lokality o dôsledné rešpektovanie dopravného značenia a obchádzkových trás. Prosíme o porozumenie a strpenie pri znížení komfortu jazdy mestom," dodala Smoleňová.