Komentovaná prehliadka priblíži pamätníky SNP v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 4. septembra (TASR) - Pomníky a pamätníky Slovenského národného povstania (SNP) na území mesta Banská Bystrica budú témou komentovanej prehliadky, ktorá sa uskutoční 5. septembra o 17.00 h. Záujemcov bude po pamätných miestach sprevádzať kurátorka Stredoslovenskej galérie (SSG) Zuzana L. Majlingová. TASR o tom informovala SSG v Banskej Bystrici.



"Komentovaná prehliadka priamo v teréne predstaví základný prehľad a typológiu pomníkov a pamätníkov venovaných SNP, ktoré boli realizované na území mesta do roku 1989," uviedla SSG.



Účastníci sa dozvedia, ako tieto diela komunikujú so súčasníkmi, čo reprezentujú a aj to, aký je ich odkaz súčasným generáciám. Prehliadka sa začína pri Bethlenovom dome na Dolnej ulici.