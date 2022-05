Múzeum v Medzilaborciach ponúkne na noc múzeí aj diela z depozitára

Medzilaborce 11. mája (TASR) – V rámci celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií ponúkne v sobotu 14. mája Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach komentované prehliadky, tvorivý ateliér i diela Jamesa Warhola zo svojho z depozitára. V čase od 12.00 do 20.00 h si tiež budú môcť návštevníci prezrieť tri stále a tri aktuálne expozície.



Začiatky komentovaných prehliadok avizuje múzeum na 14.00, 16.00 a 18.00 h, v ateliéri sa bude tvoriť medzi 16.00 a 18.00 h. Okrem stálych expozícií diel Andyho Warhola, o jeho pôvode a Street art vs pop-art prezentuje aktuálne MMUAW aj výstavy Pekelný mier/Pax Britannica, Factory people a Palice pre Andyho.



Pekelný mier je kolektívny projekt prevažne britských výtvarných umelcov, ktorí ním pôvodne v roku 2004 protestovali proti vojne v Iraku. "Sila výstavy je ostrým stvárnením hrôzy vojny a obrovskej zodpovednosti mocných v tomto procese, nezaoberá sa však príčinami vojny, ale protestuje proti nej ako takej," priblížilo múzeum.



Výstava Factory people je súborom portrétov 37 osobností z prostredia Warholovej Factory, ktoré vznikali v čase pandemických opatrení počas jedného roka v rámci online projektu. Autorom súboru, ktorý bol aj súčasťou výzdoby kaviarne slovenského pavilónu na Expo v Dubaji, je Humenčan Juraj Behún.



Palice pre Andyho z dielne Michala Murina je inštalácia spolu 24 vyrezávaných pastierskych palíc v samostatnej časti múzea. Dopĺňa ich videozáznam z akcie inštalovania palíc v expozícii múzea pri jednotlivých dielach Warhola v roku 2019. "Rozšírenie Warholovho diela 'o pastiersku palicu, ktorú by si mohol vyrezať a s ktorou by Andy mohol putovať po mikovských lúkach' má iný rozmer pri dielach Kvety alebo Krava a iné napätie vyvoláva pri portrétoch slávnych osobností vystavených v expozícii," uviedlo k nej múzeum.