Komentované prehliadky Piešťan sa začínajú už počas Veľkej noci

Piešťany 7. apríla (TASR) – Od prvého aprílového piatka až do októbra potrvajú v kúpeľnom meste Piešťany komentované prehliadky, ktoré pripravila pre návštevníkov i domácich Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany. Sprievodcovia na nich priblížia piešťanskú prírodu, umenie, históriu aj súčasnosť, spolu bude otvorených až sedem tém, informovala výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.



"Komentované prehliadky patria medzi veľmi obľúbené aktivity," povedala. Nielen návštevníci, ale dokonca aj obyvatelia mesta sú často podľa nej prekvapení, aké tajomstvá Piešťany ukrývajú. Prvou je piatková na tému Spoznajte mesto Piešťany a Kúpeľný ostrov, začne sa o 16.30 h so stretnutím pri fontáne Príbeh prameňov v centre mesta. Opakovať sa bude ešte trikrát. Účastníci pri nej navštívia dominanty, ochutnajú termálnu vodu aj pravé kúpeľné oblátky. Táto prehliadka patrí medzi tie, ktoré OOCR ponúka bezplatne vďaka finančnej podpore Ministerstva dopravy SR.



Ďalšia téma Na návšteve u ornitológa už v sobotu (8. 4.) o 8.00 h ráno pozýva do chránenej krajinnej oblasti Sĺňava, kde ornitológ prezradí, aké druhy vtákov tam hniezdia. Prehliadka priestormi Domu umenia sa bude konať prvýkrát 15. apríla a architektky Lívia Gažová a Eva Rohoňová prevedú priestormi národnej kultúrnej pamiatky, ktoré inak nie sú verejnosti voľne prístupné. Spolu bude päť prehliadok. Až deväťkrát sa na tento účel otvorí zrekonštruovaný priestor bývalej obecnej dieselovej Elektrárne Piešťany, prvýkrát to bude 27. apríla. "Obľúbená zážitková prehliadka Piešťany podľa Wintera s výstupmi divadelníkov na jednotlivých zastávkach bude od 15. apríla v ôsmich termínoch," uviedla Nevolná.



V júni sa začnú prehliadky Skvosty secesnej architektúry v Piešťanoch, ktoré prenesú účastníkov do zlatej éry kúpeľov, keď ich navštevovali králi, cisári, maharadžovia či slávne osobnosti nemého filmu. "Zastávkami budú Františkove kúpele, Zelený strom, Kursalón, Royal, Thermia Palace, Pro Patria," uviedla riaditeľka OOCR. Od júla sa pridajú Tajomstvá piešťanského bahna a termálnej vody. Počas návštevy originálnej bahennej kuchyne sa možno dozvedieť zaujímavosti o čerpaní, úprave a účinkoch termálnej vody a piešťanského bahna. "Pre poslednú tému Mesto ako galéria termíny spresníme. Chystáme zoznámenie s podujatím Sochy piešťanských parkov a na vybraných sochárskych dielach sprievodca priblíži dobové myslenie a tvorbu od druhej polovice 20. storočia," dodala Nevolná.