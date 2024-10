Komentované prehliadky počas októbra odhalia históriu mesta Piešťany

Piešťany 13. októbra (TASR) - Počas októbra sa bude v Piešťanoch konať vyše 20 komentovaných prehliadok, ktoré odkrývajú históriu mesta. Sprievodcovia zavedú účastníkov prehliadok napríklad do okolia kúpeľného mesta, do Elektrárne Piešťany, ale aj do zákulisia Domu umenia, kam sa verejnosť bežne nedostane. TASR o tom informovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.



Komentovaná prehliadka Piešťany podľa Wintera zase odhaľuje príbeh zakladateľa piešťanských kúpeľov. O medzivojnovom období rozpráva prehliadka Moderné Piešťany. "Jej účastníci sa dozvedia, ako zaprášené cesty nahradil asfalt a kúpeľní hostia sa viac nemuseli obávať týfusu. Osada sa rozrástla na mesto," priblížila Nevolná.



Sprievodkyňa Mária Michalčíková spomenula komentovanú prehliadku Jesenným lesom k Bakchus vile a návštevu vodnej nádrže Sĺňava. "Ukážeme si miesto, o ktorom sa traduje, že ho navštívil sám Beethoven," vysvetlila Michalčíková.



Prvé tematické komentované prehliadky po meste so sprievodcom sa podľa Nevolnej začali v roku 2022. Konajú sa aj s podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.