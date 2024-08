Komentované prehliadky priblížia piaristický kostol v Prievidzi

Prievidza 16. augusta (TASR) - Komentované prehliadky priblížia históriu i architektúru Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice. Barokovú stavbu si záujemcovia môžu zblízka pozrieť každú stredu a piatok dopoludnia. Informoval o tom referent kancelárie primátorky mesta Dalibor Snoha.



Prehliadky s výkladom pripravilo mesto, Turisticko-informačná kancelária (TIK) mesta Prievidza a Rehoľa piaristov. Konať sa budú každú stredu a piatok od 11.00 do 12.00 h. Po individuálnej dohode v TIK ju môžu záujemci absolvovať počas letnej sezóny aj popoludní, od 15.45 do 16.45 h. "Počas prehliadky návštevníkom predstavia históriu kostola i významné architektonické prvky, fresky a sochy, ktoré z neho robia jeden z najvýznamnejších barokových objektov na Slovensku. Dozvedia sa aj o živote a poslaní rehole piaristov, ktorá v Prievidzi pôsobí už od 17. storočia," priblížil Snoha.



S výstavbou kostola začali piaristi na podnet grófky Františky Pálffyovej v roku 1666. Na stavbe sa podieľali desiatky domácich remeselníkov, moravskí, sliezki či rakúski majstri. Dokončili ju pod vedením rehoľného staviteľa Hyacinta Hangkeho v rokoch 1743 až 1750. Piaristický Kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie dostavali a vysvätili v roku 1753, ide o dvojité patrocínium, čiže zasvätenie Najsvätejšej Trojici a Nanebovzatiu Panny Márie.



Dnes patrí kostol k najkrajším barokovým stavbám v strednej Európe. Pri vstupe do kolégia sú stĺpy s iónovou hlavicou, charakteristickou dvoma stočenými volútami. Vchod do kostola je vyzdobený stĺpmi s korintskou hlavicou, ktorých ozdobou sú rozvinuté akantové listy v radoch nad sebou vytvárajúce dojem kvetu a nad nimi dve volúty. Oba štýly majú pôvod v antike. V piaristickom kláštore bola v 18. storočí i prvá prievidzská lekáreň.