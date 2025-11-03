< sekcia Regióny
Komentované prehliadky v Piešťanoch budú pokračovať aj v novembri
Autor TASR
Piešťany 3. novembra (TASR) - Komentované prehliadky a podujatia budú v meste Piešťany pokračovať aj počas novembra. Uskutočnia sa napríklad koncerty, divadelné predstavenia či výlety do okolia a napokon aj rozsvietenie vianočného stromčeka. TASR o tom informovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.
Ako uviedla, pre milovníkov hudby je v ponuke niekoľko koncertov. Najbližší sa uskutoční vo štvrtok (6. 11.) - Koncert bez potlesku v podaní Slovenského komorného orchestra. V priebehu mesiaca do mesta zavíta aj Jozef Holly Power Piano show s výberom svetoznámej klasickej i filmovej hudby. Verejnosť si takisto bude môcť vypočuť priamy prenos Pucciniho Bohémy z Metropolitnej opery v New Yorku.
V Dome umenia sa uskutočnia talkšou, činoherné predstavenie či hudobná šou pre deti. Chýbať nebude ani komentovaná prehliadka, ktorá umožní účastníkom nazrieť do zákulisia Domu umenia, kam sa bežne nedostanú. Obce Ostrov a Drahovce chystajú novembrové hody. Do okolia Piešťan odvezú návštevníkov aj autobusy Hop & Chill s novembrovým programom v Hlohovci či Krakovanoch.
Koncom mesiaca privítajú Piešťany advent slávnostným rozsvietením vianočného stromčeka v centre na Winterovej ulici. Začnú sa takisto vianočné trhy a predvianočné obdobie spríjemní aj adventný koncert v jednom z hotelov.
