Kométa sa na Tatranskú elektrickú železnicu vráti čoskoro

Vysoké Tatry 28. júna (TASR) - Pod Tatrami nedávno odštartovali nostalgické jazdy historických električiek, čoskoro by mali na trať vypraviť aj Kométu, ktorá vlani oslávila 110 rokov. Predseda Veterán klubu železníc (VKŽ) Ján Sabaka pre TASR uviedol, že od januára na nej opravovali druhú prevodovku.



"Prvú sme opravovali minulý rok, bola úplne rozsypaná, aj preto Kométa istý čas nejazdila. Vozidlo má dve hnacie nápravy, dva motory aj dve prevodovky, takže sme sa rozhodli opraviť aj tú druhú, aby bola električka naozaj v top technickom stave, aby nás podľa možností počas letných jázd nesklamala a nezablokovala dopravu na Tatranskej elektrickej železnici (TEŽ). Tá prevodovka je naozaj dôležité ústrojenstvo, aby sa ľahko prenášala ťažná alebo brzdná sila," vysvetlil Sabaka. Opravou prešiel aj trakčný motor, na ktorom vymenili ložiská, opravili izoláciu, vykonali drobné úpravy na podjazde a takisto všetky potrebné revízie.



Pôvodne mala Kométa vyraziť na trať už tento víkend. "Nepodarilo sa nám však poskladať motor, je to trochu komplikované, ale dúfam, že do budúceho víkendu sa nám to podarí dať do poriadku," dodal Sabaka. Potvrdil, že o historické električky je každoročne veľký záujem, preto je dôležité, aby boli spoľahlivé. V súčasnosti už na tratiach medzi Popradom, Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou premáva Trojča, s ktorou sa môžu cestujúci odviezť až na Štrbské Pleso a ťahá za sebou aj historický cyklovozeň.



VKŽ aktuálne pracuje aj na výstavbe nového múzea v obci Veľký Slavkov, ktorého súčasťou by mal byť aj depozitár, kryté státie pre električky a interaktívne ihrisko. "Okrem Kométy všetky ostatné mašinky stoja vonku a to im škodí, je veľký problém, keď stoja na daždi a snehu. Preto sa dlhodobo snažíme dostať ich pod strechu. Pred zhruba troma rokmi sme získali pozemok neďaleko železničnej stanice od súkromného vlastníka a chceme na ňom vybudovať múzeum. Ide o lokalitu v blízkosti nevyužívanej koľajovej infraštruktúry, tzv. triangla, kde sa kedysi otáčali električky," doplnil Sabaka. Ich cieľom je historické vozidlá skryť pred zlým počasím a zároveň ich vystaviť pre verejnosť v čase, keď nebudú jazdiť na trati. V spolupráci s obcou Veľký Slavkov sa v súčasnosti snažia zmeniť územný plán a pripravujú projekt. Zatiaľ podľa Sabaku nie je jasné, koľko bude realizácia stáť ani z akých zdrojov na to získajú financie.