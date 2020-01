Komfort pacientov polikliniky v Námestove zlepší elektronický systém

Námestovo 14. januára (TASR) – Oravská poliklinika Námestovo spustila nový vyvolávací a objednávací systém. V rámci pilotného projektu si môžu pacienti vytlačiť z kioskov poradové lístky na ošetrenie v ambulanciách, ktoré prevádzkuje poliklinika – v internej, algeziologickej, stomatologickej, sono, chirurgickej, oftalmologickej a v ambulancii cievnej chirurgie. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martina Remencová.



Nový elektronický systém podľa Remencovej prinesie väčší komfort pre pacienta. "Po novom si pacient po príchode do zariadenia vytlačí poradový lístok s požadovanou službou," priblížila hovorkyňa s tým, že o aktuálnom poradí ho budú informovať digitálne displeje umiestnené v priestoroch čakární či v bufete.



"Výhodou pre pacienta je, že sa nemusí počas celej doby čakania zdržiavať v zariadení, pretože systém prináša aj možnosť vzdialenej kontroly cez internet. Pacient si tak môže vybaviť iné záležitosti a prostredníctvom mobilu alebo počítača si na webovej stránke polikliniky skontroluje poradie," povedala riaditeľka Oravskej polikliniky Mária Šišková.



Matky s deťmi si môžu skrátiť čakanie na vyšetrenie v detskom kútiku, ktorý vybudovali pred rokom. Okrem hračiek majú k dispozícii prebaľovací pult, mikrovlnnú rúru či kreslo na kojenie.



Nový elektronický systém je prepojený s objednávacím portálom www.objednatvysetrenie.sk, do ktorého je zapojených 125 ambulancií v Žilinskom kraji. Poliklinika ho zavádzala tri mesiace, celková investícia sa vyšplhala na takmer 30.500 eur. ŽSK prispel z rozpočtu 30.000 eur, sumu takmer 500 eur uhradila poliklinika z vlastných príjmov. "Aj týmito krokmi sa podieľame na budovaní zlepšenia kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v krajskom zdravotníctve. Zavedenie elektronického systému vyvolávania a objednávania je praktickou novinkou, ktorá zlepší celkovú klímu v zariadení," uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.



ŽSK je zriaďovateľom piatich zdravotníckych zariadení - štyroch nemocníc a jednej polikliniky. Do ich obnovy plánuje v tomto roku investovať zhruba 2,5 milióna eur.