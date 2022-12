Komfort zvieratám pre zvýšené ceny energií bojnická zoo ubrať nemohla

Bojnice 13. decembra (TASR) - Komfort zvieratám, a najmä tým exotickým, pre energetickú krízu Národná zoologická záhrada Bojnice ubrať nemohla. Šetrenie energií chce dosiahnuť internou kampaňou, pre návštevníkov uzatvorila i dvoje toaliet.



"Zoo zaviedla určité opatrenia, ktoré súvisia so šetrením energií a vytvorili sme internú kampaň pre zamestnancov so sloganom - ďakujeme, že uberáš komfort sebe a nie mne. Teda, že uberáme komfort nám ako zamestnancom a nie zvieratám, keďže im nevieme znížiť teplotu alebo osvetlenie," načrtla pre TASR vedúca odboru marketingu a propagácie bojnickej zoo Andrea Klasová.



Komfort nemohla ubrať zoo podľa nej všetkým zvieratám, nielen tým exotickým, ktoré sú energeticky najnáročnejšie. "Musí sa kúriť, svietiť, voda napájať, rieši sa to komplexne v rámci celej zoologickej záhrady," podotkla.



Internou kampaňou zoo zamestnancom pripomína základné pravidlá šetrenia energiami. "Aby zhasínali svetlo, napríklad odmrazovali mrazničku, pretože len päť milimetrov námrazy predstavuje zvýšenie spotreby elektrickej energie," priblížila Klasová.







Ďalším opatrením bolo podľa nej uzatvorenie niektorých miestností, ktoré sa efektívne nevyužívali, verejnosti sa týka uzatvorenie dvoch toaliet, ďalšie dve sú naďalej otvorené.



Bojnická zoo sa riadi i podľa dokumentu svojho zriaďovateľa - Ministerstva životného prostredia SR a snaží sa ušetriť túto vykurovaciu sezónu ušetriť minimálne 15 percent energií, dodala Klasová.