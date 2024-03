Komisár pre deti a UMB podpísali memorandum o spolupráci

Banská Bystrica 15. marca (TASR) - Komisár pre deti Jozef Mikloško a rektor banskobystrickej Univerzity Mateja Bela (UMB) Vladimír Hiadlovský podpísali v piatok v Banskej Bystrici memorandum o spolupráci. TASR o tom informovali z Úradu komisára pre deti.



Mikloško to považuje za ďalší významný krok smerujúci k posilneniu práv detí a prepojeniu aktivít s regionálnym centrom Úradu komisára pre deti v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Cieľom je nielen posilniť väzby medzi regionálnym pracoviskom komisára, ale najmä aktívna spolupráca, ktorá by sa mala začať výskumom problematiky šikany a prieskumom názorov a pohľadov žiakov na tento závažný problém.



"Zaviazali sme sa k aktívnej spolupráci s akademickou sférou. Toto spojenie medzi ňou a naším úradom prinesie výskumné projekty, ktoré sa zamerajú na identifikáciu príčin a účinné stratégie boja proti šikane. Otvára nám to dvere k výskumu a inováciám v oblasti detí a ich práv. Na to je potrebné komunikovať v prvom rade s deťmi a poznať priamo ich názor. Verím, že s výskumnými kapacitami UMB dostaneme príležitosť zlepšiť životy detí na celom Slovensku," zdôraznil Mikloško.



Spolupráca medzi komisárom pre deti a univerzitou má slúžiť ako príklad efektívneho partnerstva medzi štátnym orgánom a akademickými inštitúciami na prospech detí a mládeže.