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Komisár Rady Európy otvorí v Bratislave výstavu Nepočutých 12 miliónov
Výstava Nepočutých 12 miliónov (The Unheard 12 Million) bude v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave prístupná verejnosti do 26. novembra.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) v spolupráci s Radou Európy prináša do Bratislavy putovnú fotografickú výstavu Nepočutých 12 miliónov (The Unheard 12 Million). Približuje životné skúsenosti rómskych a kočovných komunít v Európe. Výstavu inštalovanú v Justiho sieni Primaciálneho paláca vo štvrtok o 18.00 h otvorí komisár Rady Európy pre ľudské práva Michael O´Flaherty. TASR o tom informoval tím SNSĽP.
„Toto dielo nie je len zbierkou príbehov, je to zrkadlo, ktoré odráža našu zodpovednosť vybudovať svet, kde má každý svoje miesto. Ich hlasy sú silné a jasné a musíme ich konečne počúvať, rešpektovať a konať na základe ich požiadaviek na rovnosť a spravodlivosť. Čas pre ľahostajnosť sa skončil,“ hovorí O´Flaherty.
Výstava prezentuje fotografie z jeho ciest po Európe vrátane Slovenska, ktoré absolvoval od júna 2024 do apríla 2025. Dopĺňajú rovnomennú knihu, v ktorej O´Flaherty prostredníctvom osobných svedectiev a priamych citátov zdokumentoval realitu života rómskych a kočovných komunít a ich skúseností. „Silný text umocňujú snímky od oceňovaného fotoreportéra, ktoré pôsobivo približujú zložité reálie života rómskych a kočovných komunít,“ poznamenáva SNSĽP.
„Hlasy a vizuálne obrazy v diele Nepočutých 12 miliónov spoločne poskytujú autentické a potrebné svedectvo o schopnosti čeliť nepriazni osudu a ostro odhaľujú naše spoločné zlyhanie,“ dodáva expertka na ľudské práva SNSĽP Lucia Lacika.
Výstava Nepočutých 12 miliónov (The Unheard 12 Million) bude v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave prístupná verejnosti do 26. novembra. Samotná publikácia vyšla v októbri 2025 a jej elektronická verzia je voľne dostupná na stiahnutie na oficiálnom portáli Rady Európy.
„Toto dielo nie je len zbierkou príbehov, je to zrkadlo, ktoré odráža našu zodpovednosť vybudovať svet, kde má každý svoje miesto. Ich hlasy sú silné a jasné a musíme ich konečne počúvať, rešpektovať a konať na základe ich požiadaviek na rovnosť a spravodlivosť. Čas pre ľahostajnosť sa skončil,“ hovorí O´Flaherty.
Výstava prezentuje fotografie z jeho ciest po Európe vrátane Slovenska, ktoré absolvoval od júna 2024 do apríla 2025. Dopĺňajú rovnomennú knihu, v ktorej O´Flaherty prostredníctvom osobných svedectiev a priamych citátov zdokumentoval realitu života rómskych a kočovných komunít a ich skúseností. „Silný text umocňujú snímky od oceňovaného fotoreportéra, ktoré pôsobivo približujú zložité reálie života rómskych a kočovných komunít,“ poznamenáva SNSĽP.
„Hlasy a vizuálne obrazy v diele Nepočutých 12 miliónov spoločne poskytujú autentické a potrebné svedectvo o schopnosti čeliť nepriazni osudu a ostro odhaľujú naše spoločné zlyhanie,“ dodáva expertka na ľudské práva SNSĽP Lucia Lacika.
Výstava Nepočutých 12 miliónov (The Unheard 12 Million) bude v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave prístupná verejnosti do 26. novembra. Samotná publikácia vyšla v októbri 2025 a jej elektronická verzia je voľne dostupná na stiahnutie na oficiálnom portáli Rady Európy.